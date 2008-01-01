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Новости погоды


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Циклон покидает Магаданскую область


ИА "Метеоновости" / 13:00 Четверг, 15 октября

  Активный циклонический вихрь, принесший сильные осадки и резкий порывистый ветер в Магаданскую область и на Камчатку, постепенно заполняется и движется далее на северо-восток. Погода в регионах начнет налаживаться. Напоследок циклон успел отметиться проливными дождями и сильным ветром как на Камчатке, так и в Магаданской области. С 13 октября на территории Ольского района действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождей. Население предупредили о возможном подтоплении низин, опасности обрыва ЛЭП. Могли не выдержать нагрузки ветхие постройки. Да и для автомобилистов погода опасная. Выпавшие за трое суток осадки превысили месячную норму. 14 и ночью 15 октября выпало до 44 мм осадков, а ветер усиливался до 20 м/с. Но уже 16 октября погода наладится. Атмосферное давление подрастет, облаков и осадков станет меньше, успокоится и ветер. / meteonovosti.ru /
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