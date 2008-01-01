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Где в России выпал снег на Покров

ИА "Метеоновости" / 14:00 Четверг, 15 октября



С прошедшим днем Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, в народе связано много примет. Обычно о погоде в этот день судили о том, какой будет погода зимой. Считалось также, что именно в этот день выпадает первый снег. Но снегопады в этот день случаются не так часто, особенно в средней полосе ЕТР. А в северных районах, а также в Сибири и в Якутии к этому времени снег, как правило, уже лежит. Обильные снегопады на Покров отмечались в Туруханском районе. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега начались 14 и продолжались до утра 15 октября. Выпало до 19 мм небесной влаги. Мокрый снег налипал на провода и деревья, диаметр отложений не превысил 10 мм. Сильный мокрый снег (количество осадков до 16 мм) обрушился на Эвенкию. Выпавшие осадки были связаны с деятельностью активного циклона, движущегося вдоль арктического побережья.



Атмосферные фронты циклона, кружившего над Магаданской областью, обеспечили обильными осадками юго-восточные районы Якутии. В виде снега и мокрого снега здесь выпало до 23 мм осадков.



Погода уже перестраивается на зимний лад, поэтому у выпавшего снега есть шанс долежать до весны. / meteonovosti.ru /



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