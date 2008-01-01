Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
15 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Скандинавский циклон принес сильные дожди


ИА "Метеоновости" / 14:25 Четверг, 15 октября

  Обширный циклон, центр которого пока располагается над Скандинавией, уже оказывает влияние на погоду в северо-западных областях ЕТР. С ним 14 и ночью 15 октября были связаны дожди в Северо-Западном районе, во Псковской области прошли сильные дожди, выпало до 17 мм осадков. В самой западной области России, Калининградской, дождь был еще сильнее, выпало до 34 мм осадков, что чуть меньше половины месячной нормы для этих мест.

16 октября погода наладится, атмосферное давление вырастет. Ни в Калининградской области, ни в Северо-Западном районе осадков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+15
Пт.
16 окт.
+9
Сб.
17 окт.
+6
Вс.
18 окт.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Агадес		 -20
Кюсюр

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Фресно

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100