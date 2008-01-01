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Скандинавский циклон принес сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 14:25 Четверг, 15 октября



Обширный циклон, центр которого пока располагается над Скандинавией, уже оказывает влияние на погоду в северо-западных областях ЕТР. С ним 14 и ночью 15 октября были связаны дожди в Северо-Западном районе, во Псковской области прошли сильные дожди, выпало до 17 мм осадков. В самой западной области России, Калининградской, дождь был еще сильнее, выпало до 34 мм осадков, что чуть меньше половины месячной нормы для этих мест.



16 октября погода наладится, атмосферное давление вырастет. Ни в Калининградской области, ни в Северо-Западном районе осадков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /



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