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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:35 Пятница, 16 октября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 7..9 по области 5..10 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.
Облачно, кратковременные дожди, понижение температуры - это погода, характерная для октября. По медицинской характеристике внешние условия с гипоксическим эффектом, что может неблагоприятно сказываться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, страдающих кислородной недостаточностью. Преобладание повышенной влажности может обострять и болезни суставов. Погода меняется, чаще будут формироваться влажно-прохладные условия, поэтому следует принимать профилактические меры, сезонное лечение, рекомендованное врачом.
Геомагнитный фон 16 октября спокойный. / meteonovosti.ru /
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