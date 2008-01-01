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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:15 Пятница, 16 октября



В Москве и области температура воздуха существенно понизилась. Но даже такая температура, +7..+9 градусов в течение суток, превышает норму на 2 градуса. О температурных рекордах говорить не приходится. Оба они недостижимы в нынешних условиях. 16 октября 1979 года воздух прогрелся до 18,4 градуса. А в утренние часы в 1882 году подморозило до -14,6 градуса. Не ожидается в этот день и сильных дождей. Сильными осадками запомнился день в 1971 году, выпало 25 мм влаги при месячной норме 59 мм. В отдельные годы на дорогах можно было видеть снег, к этому времени уже формировался временный снежный покров.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха была в пределах нормы. Ночью случились первые заморозки, воздух остыл до -0,3 градуса. Днем температура повысилась до 8,2 градуса. При облачной с прояснениями погоде осадков не было. / meteonovosti.ru /



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