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Новости погоды


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В Санкт-Петербург пришла настоящая глубокая осень


ИА "Метеоновости" / 10:34 Пятница, 16 октября

  В Северной столице не по сезону теплая погода простояла всю третью декаду сентября и почти половину октября. И только добравшись до своего календарного экватора, осень по-настоящему приступила к своим обязанностям. В Санкт-Петербурге это произошло без излишней спешки , похолодание набирало силу постепенно.

В первой половине этой недели среднесуточная температура плавно опустилась ниже +10, а в четверг, 15 октября, и максимум дня составил всего лишь +8. Минувшей ночью местами в Ленинградской области зафиксированы заморозки, отдельные метеостанции отметили осадки в виде снега. В Ленинградскую область пришла глубокая осень, погода становится прохладной даже для середины октября.

В выходные в Северной столице ночью 0..+3, днем +4..+6, в субботу местами возможен небольшой дождь. В начале следующей недели северо-запад страны окажется под влиянием циклона, образовавшегося слиянием двух атмосферных вихрей - южного и "нырнувшего" со Скандинавии. Пройдут осадки - дождь, местами с мокрым снегом, возможен порывистый северо-западный ветер. Температура существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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