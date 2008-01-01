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Ливневые дожди на юге ЦФО испортят выходные дни

ИА "Метеоновости" / 11:38 Пятница, 16 октября



Альянс арктического холода с акватории Ледовитого океана и тепла с берегов Балканского полуострова послужил поводом для мощной регенерацией активной циклонической деятельности в южных широтах.



Активно вытесняя на восток область высокого давления у земли, так долго, стоявшую на страже устойчивой и теплой погоды на большей части европейской территории, атмосферные фронты стремительно отвоевывают границы ненастья.



К вечеру пятницы, 16 октября, сформировавшийся на территории Южной Европы циклонический вихрь, продолжит усугублять непогоду. Смещаясь своим центром через Приднестровье и Украину к Черноморскому побережью, максимально испортить погоду ему удастся в южных регионах Центрального федерального округа. И если сегодня, 16 октября, количество выпавших в утренние и дневные часы осадков не превысит 6-8 мм, то к вечеру субботы, 17 октября, в Тульской, Липецкой, Воронежской, Липецкой областях - эта копилка пополнится на 10-12 мм. Особенно ненастными окажутся выходные для Брянской и Орловской областей, где пройдут наиболее интенсивные ливневые дожди (до 14-16 мм влаги за сутки). Порывистый ветер при прохождении холодного фронта в дневные часы воскресенья, 18 октября в порывах будет достигать 15-20 м/с. Температурный фон при этом существенно понизится, вернув загулявшую теплую осень в рамки ее климатических значений. / meteonovosti.ru /



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