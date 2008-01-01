Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
16 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Северный Кавказ продолжает радовать солнечными днями


ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 16 октября

  Северный Кавказ, оказавшись под влиянием западной периферии антициклона, в текущую неделю стал существенно улучшать свои температурные показатели. С начала октября, хоть регион и находился под влиянием повышенного давления, но рекордных прогревов не случалось, так как преобладающими были высотные потоки северных направлений и лишь с продвижением антициклона на восток, направление ветра изменилось на западную составляющую, и из Малой Азии стал поступать максимально прогретый воздух. Это привело к установлению новых температурных рекордов: так в столице Чечни Грозном, почти 50 лет, 16 октября лидировало со значением в +24,1 градус, теперь для этих суток новый максимум, + 24,9 градусов. В дагестанском Буйнаксе и российском Буденовске тоже обновилась летопись : день порадовал жителей прогревом в +27,5 градусов.

До понедельника, 19 октября, солнечный антициклон продолжит баловать эти регионы своим теплом. В дневные часы температура воздуха при ясной погоде будет достигать +23...+28 градусов, малооблачные ночи будут способствовать ночному выхолаживанию до +7...+12 градусов. Но с началом второй декады октября, возмущения циклонического вихря доберутся и сюда, сбив температурный пыл и привнеся с собой хмурую и дождливую погоду. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Сб.
17 окт.
+7
Вс.
18 окт.
+11
Пн.
19 окт.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Омдурман		 -17
Кюсюр

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Помона

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100