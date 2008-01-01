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Северный Кавказ продолжает радовать солнечными днями

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 16 октября



Северный Кавказ, оказавшись под влиянием западной периферии антициклона, в текущую неделю стал существенно улучшать свои температурные показатели. С начала октября, хоть регион и находился под влиянием повышенного давления, но рекордных прогревов не случалось, так как преобладающими были высотные потоки северных направлений и лишь с продвижением антициклона на восток, направление ветра изменилось на западную составляющую, и из Малой Азии стал поступать максимально прогретый воздух. Это привело к установлению новых температурных рекордов: так в столице Чечни Грозном, почти 50 лет, 16 октября лидировало со значением в +24,1 градус, теперь для этих суток новый максимум, + 24,9 градусов. В дагестанском Буйнаксе и российском Буденовске тоже обновилась летопись : день порадовал жителей прогревом в +27,5 градусов.



До понедельника, 19 октября, солнечный антициклон продолжит баловать эти регионы своим теплом. В дневные часы температура воздуха при ясной погоде будет достигать +23...+28 градусов, малооблачные ночи будут способствовать ночному выхолаживанию до +7...+12 градусов. Но с началом второй декады октября, возмущения циклонического вихря доберутся и сюда, сбив температурный пыл и привнеся с собой хмурую и дождливую погоду. / meteonovosti.ru /



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