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На смену Золотой осени спешат дожди и мокрые снега

ИА "Метеоновости" / 13:41 Пятница, 16 октября



антициклон, держит путь через Урал в азиатскую часть, а его место стремительно спешит занять, так долго карауливший у границ атлантический вихрь. Развившись за это время в мощное высотное образование, он буквально обрушится в выходные дни на европейскую территорию страны. Мощный циклон закружит своей непогодой от Русского Севера до Черноземья. Расположившись на столь обширной территории он будет формировать разноплановую непогоду.



Под влиянием теплых атмосферных фронтов Саратовская область, Башкирия, Татарстан столкнуться с грозовыми ливнями, порывистым южным ветром до 20 м/с, но температуры воздуха все еще сохранят при этом свои относительно высокие значения для этого времени года, и по-прежнему на выходных будут превышать норму на 2-4 градуса.



В тыловой части циклона окажутся Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калиниградская области. Северный ветер до 10-15 м/с принесет в регионы осадки в виде дождя и местами даже мокрого снега, температуру воздуха продолжит свой курс "на ноль", но все же отрицательных значений еще не прогнозируется.



А вот Мурманская область, Карелия, Архангельская область, республика Коми на северной периферии циклона попадут под непосредственное влияние суровых ветров с акватории Ледовитого океана. Осадки хоть и будут носить кратковременный характер на протяжении всех выходных дней, но фаза их будет весьма разнообразна: от ливней до снежных зарядов.



Южная часть циклона устроит ненастные выходные в Черноземье. Здесь дожди и все так же порывистый ветер.



Столичный регион окажется в центре ненастного циклона. Холодный воздух, активно вытесняя тепло, будет вынужден усилится до порывистого. Обложные осадки накроют регион, атмосферное давление существенно понизится, и будет отставать от нормы на10-13 единиц. Воздух не сможет прогреется выше 10-ти градусной отметки в дневные часы, а ночью температура воздуха понизится до +1..+3 градусов.



Такая погодная обстановка будет весьма негативно влиять на самочувствие и настроение, что тем более может усугубится на фоне прогнозируемых магнитных возмущений в земной атмосфере с начала второй декады октября. Поэтому стоит смиренно настроится на осенний лад, бережно храня в копилке воспоминаний светлые моменты минувшей Золотой поры. / meteonovosti.ru /



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