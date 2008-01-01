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Новости погоды


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Таймыр уходит на минус 10


ИА "Метеоновости" / 14:56 Пятница, 16 октября

  Аномально теплый период 2020 для северных широт продолжился и в октябре. Сначала месяца температурная амплитуда воздуха на Таймыре варьировала в пределах от -7 до +2 градусов, что весьма нетипично для этого региона. Зима обычно достаточно уверено начинает устанавливать свои порядки в этот период времени, и снежный покров приобретает устойчивый характерный вид. Между тем, на Покров в Норильске шел дождь, и воздух прогрелся до +2 градусов.

Погодные условия в предстоящие выходные обещают развернуть все же осень на зиму. По северной периферии циклона, центр которого расположился в Туруханском районе, с северо-восточными ветрами начнется заток холодных воздушных масс с Арктики и в субботний день, 17 октября, при малооблачной погоде впервые за сезон температура воздуха опустится до значений -8..-13 градусов. В воскресенье и понедельник, 18 октября и 19 октября, вновь потеплеет, в дневные часы до -3..-8 градусов. Но с началом второй декады температуры уже устойчиво будут держаться отметки около -10 градусов. / meteonovosti.ru /
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