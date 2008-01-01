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Новости погоды


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Полумесячные итоги октября в Москве


ИА "Метеоновости" / 15:11 Пятница, 16 октября

  Золотая осень загостилась в московском регионе аккурат до середины октября. За пятнадцать дней минувшего месяца температуры воздуха радовали жителей столицы значениями на 5..7 градусов, превышая многолетнюю климатическую норму. Наиболее низкая температура отмечалась 2 октября, когда воздух остыл в ночные часы до 4,9 градусов, однако и рекорд самой максимальной температуры по итогам полумесяца пришелся на эти же сутки, при значении 19,8 градусов.

Дождливыми стали только 5 из 15 дней, которые пришлись на вторую неделю октября, но и они привнесли в копилку осадков лишь 25 % от месячной нормы, (18мм). / meteonovosti.ru /
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