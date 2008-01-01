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Мокрвый снег и заморозки ждут Тюменскую область

ИА "Метеоновости" / 16:00 Пятница, 16 октября



Всю минувшую неделю в Тюменской области простояла сухая и теплая погода с дневными температурами +11..+16 градусов, что превысило многолетние климатические наблюдения на 4:6 градусов. Но в предстоящие выходные и здесь начнутся перемены: активный циклонический вихрь, смещаясь центром в более высоких широтах, пройдет всем своим арсеналом атмосферных фронтов по региону. Начавшийся дождь в ночь на 17 октября, в утренние часы усилится, а днем, после прохождения холодного фронта перейдет в стадию мокрого снега, за сутки прогнозируется выпадение до 10 мм осадков, что составит почти треть от месячной нормы октября. Порывистый южный ветер сменит свое направление на западные румбы .Температура воздуха существенно понизится: от +8..+10 до +1...+3 градусов. К ночи воскресенья, 18 октября, осадки прекратятся, атмосферный фон давления начнет существенно расти и к вечеру выходного дня достигнет значений 760 мм рт ст, что значительно выше нормы. Промчавшись, стихия успокоится, но она унесет с собой и осеннюю неспешную благодать, и регион уверенно вступит в период предзимья. Температура воздуха в ночные часы перейдет к слабоотрицательным значениям, а днем на предстоящей недели не выше +2:+7 градусов / meteonovosti.ru /



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