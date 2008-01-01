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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:05 Суббота, 17 октября

  Предстоящим днём гребень антициклона с северо-запада будет определять формирование погодных условий в Московском регионе.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 17 октября при облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 6..8, по области 5..10 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Содержание кислорода в воздухе уменьшится почти на 14-16 единиц, т.е. внешние условия погодной гипоксии. Для метеочувствительных людей страдающих кислородной и дыхательной недостаточностью, заболеваниями органов дыхания - это неблагоприятно и может вызывать обострения и ухудшения самочувствия. Стоит отметить, что такая резкая смене температуры увеличивает риск роста острых простудных и респираторных заболеваний. Необходимы выполнять профилактические мероприятия, рекомендованные врачом и соблюдать меры предосторожности.

Геомагнитный фон 17 октября спокойный. / meteonovosti.ru /
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