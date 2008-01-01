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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:33 Суббота, 17 октября



Температурный режим в Москве и области постепенно возвращается в рамки многолетних климатических значений, которые для этой даты соответствуют значениям +4,8. Успев привыкнуть к хорошей погоде, жители столицы восприняли такой резкий переход от осени в предзимье не радостно. Но законы природы, увы, не отменить и не обойти. Хотя 2019 год все же сумел продлить зону комфорта еще на один день: именно в прошлом году был зафиксирован новый максимум температуры воздуха для Москвы в +18,3 градуса. Но не стоит забывать и про 1911 год, когда температура воздуха опустилась аж до -12,3 градусов. В плане осадков текущей день будет скуден, но бывали годы, когда осенние дожди пополняли копилку за сутки почти на треть, как это было, например, в 1991 году, когда выпало 17 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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