Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:33 Суббота, 17 октября
Температурный режим в Москве и области постепенно возвращается в рамки многолетних климатических значений, которые для этой даты соответствуют значениям +4,8. Успев привыкнуть к хорошей погоде, жители столицы восприняли такой резкий переход от осени в предзимье не радостно. Но законы природы, увы, не отменить и не обойти. Хотя 2019 год все же сумел продлить зону комфорта еще на один день: именно в прошлом году был зафиксирован новый максимум температуры воздуха для Москвы в +18,3 градуса. Но не стоит забывать и про 1911 год, когда температура воздуха опустилась аж до -12,3 градусов. В плане осадков текущей день будет скуден, но бывали годы, когда осенние дожди пополняли копилку за сутки почти на треть, как это было, например, в 1991 году, когда выпало 17 мм осадков. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения