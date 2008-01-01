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Дальневосточные циклоны поменяли дислокацию

ИА "Метеоновости" / 10:40 Суббота, 17 октября



Всю первую половину осени ненастные вихри испытывали дождями, а местами и мокрым снегом, жителей южных районов Дальневосточного округа и в основном - Приамурья. Но к середине октября они оставили в покое эту территорию и основным дирижером погоды в округе стали северные циклоны. В завершении рабочей недели обширный циклон охватил ненастной зоной Якутию, Магаданскую область и Чукотский автономный округ. Здесь отмечались осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В якутском поселке Депутатский, расположенном чуть южнее Северного полярного круга, выпало 68 мм осадков. В Чукотке копилка осадков местами пополнилась на 42 мм. В Камчатском крае прохождение атмосферного фронта сопровождалось мокрым снегом и сильным ветром, отмечалось отложение мокрого снега на проводах и деревьях диаметром до 25 мм. Температурный фон в северных районах сохранялся не по-сезону высоким, среднесуточная температура на 4-5 градусов превысила норму.



В то же время на юге округа существенных осадков не отмечалось, а ночные морозы в Амурской области достигали -9 градусов.



Сегодня на Чукотке сохранятся осадки в виде мокрого снега и ветер штормовой силы. В Якутии - снег, на юге - сильный, на арктическом побережье - мокрый снег и ветер до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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