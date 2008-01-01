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Субботний день жителей Урала не порадует

ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 17 октября



В минувшие сутки активный циклонический вихрь, смещающийся по Европейскому северу с запада на восток, притормозил над Северным Уралом. Средний и Южный Урал он спас от вторжения холодных арктических масс и температура воздуха здесь оставалась на 2-4 градуса выше нормы, но погоду испортил изрядно. Он принес осадки, усилил ветер.



В субботний день неблагоприятная погода на Урале сохранится, ведь центр циклона почти не продвинулся на восток. В Свердловской области пройдут сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, ожидаются гололедные явления, отложения мокрого снега и усиление ветра до 25 м/с. В Челябинской области осадки преимущественно в виде дождя и ветер до 22 м/с. На юге Тюменской области дождь будет переходить в мокрый снег, возрастет вероятность образования гололеда и также порывистый ветер.



На севере Урала осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер, гололедные явления, метель.



В воскресенье циклон переберется уже в Красноярский край, но погода на Урале улучшится ненадолго. Уже в понедельник очередной посланец с запада накроет округ ненастной зоной. / meteonovosti.ru /



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