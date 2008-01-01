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Крым прощается с теплом

ИА "Метеоновости" / 11:37 Суббота, 17 октября



Обычно в Крыму курортный сезон заканчивается раньше, чем в Краснодарском крае, но в этом году погода Крыма не отстает от черноморского побережья Краснодарского края. В течение прошедших октябрьских дней удерживалось тепло, которое случается не каждый год. Ежедневно температура воздуха превышала свои обычные значения на 2-7, а в отдельные дни и на 9 градусов. В начале второй декады ее максимальное значение в дневные часы превышало тридцатиградусную отметку. Не омрачали погоду и дожди. За октябрьские дни выпало лишь 2.5 мм осадков.



Сегодня погода Крыма еще порадует теплом, но ее перемены не за горами.



В субботу осадков не ожидается, но день будет ветреным, порывы ветра достигнут 15 м/с. Максимальная температура на Крымских курортах от 22 до 25 градусов.



В субботу к вечеру к полуострову приблизится холодный атмосферный фронт. В ночь на воскресенье и в утренние часы его прохождение будет сопровождаться кратковременными дождями, местами они могут быть очень сильными, сопровождаться с грозами. Днем дожди кратковременного характера пройдут лишь в отдельных районах, также сохранятся грозы, а юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Температура начнет постепенно понижаться. В начале предстоящей недели ветер сменит направление на северо-западное и уже с понедельника похолодание будет наиболее заметным. Максимальная температура днем сможет повыситься лишь до 13..18 градусов, а к середине недели еще на пару градусов ниже. Существенно похолодает и ночью, под утро от 3 до 8 тепла. Сохранится вероятность кратковременных дождей. / meteonovosti.ru /



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