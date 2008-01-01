Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
17 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Крым прощается с теплом


ИА "Метеоновости" / 11:37 Суббота, 17 октября

  Обычно в Крыму курортный сезон заканчивается раньше, чем в Краснодарском крае, но в этом году погода Крыма не отстает от черноморского побережья Краснодарского края. В течение прошедших октябрьских дней удерживалось тепло, которое случается не каждый год. Ежедневно температура воздуха превышала свои обычные значения на 2-7, а в отдельные дни и на 9 градусов. В начале второй декады ее максимальное значение в дневные часы превышало тридцатиградусную отметку. Не омрачали погоду и дожди. За октябрьские дни выпало лишь 2.5 мм осадков.

Сегодня погода Крыма еще порадует теплом, но ее перемены не за горами.

В субботу осадков не ожидается, но день будет ветреным, порывы ветра достигнут 15 м/с. Максимальная температура на Крымских курортах от 22 до 25 градусов.

В субботу к вечеру к полуострову приблизится холодный атмосферный фронт. В ночь на воскресенье и в утренние часы его прохождение будет сопровождаться кратковременными дождями, местами они могут быть очень сильными, сопровождаться с грозами. Днем дожди кратковременного характера пройдут лишь в отдельных районах, также сохранятся грозы, а юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Температура начнет постепенно понижаться. В начале предстоящей недели ветер сменит направление на северо-западное и уже с понедельника похолодание будет наиболее заметным. Максимальная температура днем сможет повыситься лишь до 13..18 градусов, а к середине недели еще на пару градусов ниже. Существенно похолодает и ночью, под утро от 3 до 8 тепла. Сохранится вероятность кратковременных дождей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Вс.
18 окт.
+9
Пн.
19 окт.
+6
Вт.
20 окт.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Янбу		 -18
Доусон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Вентура

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100