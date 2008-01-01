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Новости погоды
На Западно-Сибирскую равнину ненадолго вернулось тепло
ИА "Метеоновости" / 12:00 Суббота, 17 октября
Теплую погоду первооктябрьских дней в Уральском федеральном округе уже во второй пятидневке месяца прервало вторжение холодного арктического воздуха. После +19 днем температура уже не превышала даже отметку в +7 градусов, а ночью повсеместно воздух остывал до небольших отрицательных значений температуры. В воздухе закружили первые снежинки.
Но к середине месяца тепло в эти края вернулось. А в минувшие сутки максимальная температура даже повысилась до рекордных значений.
В Тюмени 16 октября потеплело до +17 градусов, а это на 0.6 градуса выше рекорда 1981 года.
В городе Шадринск, что в Курганской области, новый суточный максимум для 16 октября теперь составляет +18.8, что на градус выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 2007 года.
Но, похоже, это был последний аномально теплый день. Уже сегодня на юге Тюменской области осадки в виде дождя и мокрого снега и не выше +10 градусов. В дальнейшем температура ожидается еще ниже на пару градусов.
В Курганской области в субботу еще тепло, +18 и дожди. В последующие два дня дожди прекратятся, и похолодает, днем 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /
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