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Новости погоды


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Первая половина осени позади


ИА "Метеоновости" / 13:27 Суббота, 17 октября

  Календарная осень вступила во вторую половину своего пребывания и можно подвести итоги ее шествия по российским просторам.

И хотя погода из-за обширности территории была разноликой: в Якутии уже завывали метели, а в Краснодарском крае продолжался купальный сезон, почти на всей территории России средняя температура за период с 1 сентября по 15 октября была выше нормы. И лишь в Алтайском крае и на юге Камчатки температура воздуха соответствовала норме.

Самые большие температурные аномалии сформировались на арктическом побережье Сибири и Дальнего Востока. Здесь температура первой половины осени превысила норму на 4-5 градусов.

На 4-5 градусов теплее было и на европейской территории: в Черноземье, Краснодарском крае и Крыму. На остальной части Европейской России температура превысила норму на 3 градуса.

На Урале, в южной половине Сибири и в большинстве районов Дальнего Востока фактическая температура опередила норму на 1-3 градуса.

В Москве первая половина осени порадовала редким теплом. Сентябрь в столице оказался почти на 3 градуса выше нормы (+2.9), а температура в первой половине октября превысила многолетние значения на 5.8 градусов. / meteonovosti.ru /
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