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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:58 Воскресенье, 18 октября

  Предстоящим днем столица и область еще останутся под влиянием активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами пройдет дождь. Максимальная температура в Москве 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер сменит направление на юго-западный румб, и местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Атмосферное давление понизится до 737 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 80%.

В воскресный день в столичном регионе ожидается влажно-ветреная погода. Атмосферное давление понизится, а так же снизится содержание кислорода в приземном слое воздуха. Такие внешние условия можно охарактеризовать как очень неблагоприятные и нагрузочные для организма метеозависимых людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, кроме того, при влажно- прохладных погодных условиях повышается вероятность обострений и ухудшений течения болезни при хронической патологии опорно- двигательного аппарата. Плановое лечение, назначенное врачом, витаминные комплексы и адаптогены (лучше растительного происхождения), соблюдение мер предосторожности (особенно следует избегать переохлаждения), уменьшение чрезмерных физических нагрузок - помогут легче перенести погодные изменения. / meteonovosti.ru /
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