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Новости погоды


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Итоги дождливой ночи в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:40 Воскресенье, 18 октября

  В ночь на 18 октября столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт. Начался дождь, местами сильный. В Москве, на ВДНХ, за ночь выпало 10 мм, в Немчиновке -16 мм осадков. Сильный дождь прошел и в Московской области, в Серпухове, выпало 17 мм осадков.

Минувшие дожди стали самыми сильными в текущем месяце. / meteonovosti.ru /
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