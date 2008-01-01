|
|
|
Новости погоды
Итоги дождливой ночи в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:40 Воскресенье, 18 октября
В ночь на 18 октября столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт. Начался дождь, местами сильный. В Москве, на ВДНХ, за ночь выпало 10 мм, в Немчиновке -16 мм осадков. Сильный дождь прошел и в Московской области, в Серпухове, выпало 17 мм осадков.
Минувшие дожди стали самыми сильными в текущем месяце. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.