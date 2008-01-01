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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:53 Воскресенье, 18 октября

  Воскресный день омрачит настроение москвичей ухудшением погоды. Небо затянут плотные облака, время от времени будет приниматься дождь, усилится ветер, а дневная температура не превысит даже отметку в +7 градусов. Но при этом среднесуточное значение температуры будет соответствовать норме. Успев привыкнуть к хорошей погоде, жители столицы воспримут такой резкий переход от осени в предзимье не радостно. Но законы природы, увы, не отменить и не обойти. Хотя 2018 год все же сумел продлить зону комфорта еще на один день: именно 18 октября был зафиксирован новый рекорд суточного максимума, температура повысилась до +18.1 градуса. Но не стоит забывать и про 1977 год, когда под утро ударили морозы до -8.9 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в далеком 1916 году, за сутки копилка осадков пополнилась на 30.7 мм, что составляет половину месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, этот день был теплым: ночью +11.6, днем +14.9 градуса, существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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