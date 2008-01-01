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На Чукотке сильный ветер и аномально тепло

ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 18 октября



Традиционно в это время года на Чукотке идет снег, порывистый ветер кружит метелями, да и морозы набирают силу. Но не в этом году. Нынешняя осень запомнится сторожилам аномальным теплом. Причиной тому активная циклоническая деятельность, которая способствует выпадению осадков, иногда рекордных. Так, в конце минувшей недели на острове Врангеля выпало 5 мм, тем самым был обновлен рекорд 1930 года со значением 3.5 мм.



Помимо осадков циклоны выносят очень теплый воздух, и накануне на Чукотке среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-8, а местами и более, чем на 10 градусов.



17 октября были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. На Острове Врангеля температура повышалась до 2.5, что выше предыдущего абсолютного максимум для этого дня всего-навсего на 0.1 градуса зафиксированного в 2005 году. В Певеке второй день подряд температура бьет рекорды, новый 5.3, прежний 3 градуса наблюдался в 1974 году. На Мысе Биллингс столбик термометра поднялся до отметки 4.3, прежний рекорд для 17 октября 4.2 градуса был в 1984 году. В Илирнее новый абсолютный максимум температуры теперь 2.5, что выше прежнего на 0.2 градуса, продержавшегося с 2016 года. В ряды рекордсменов влился и Мыс Ванкарем, где второй день подряд обновляются инструментальные наблюдения за погодой. Новый рекорд температуры для 17 октября 5.4, предыдущий 3.9 градуса зафиксирован четыре года назад, в 2016 году. Рекордно высокой температурой отметился и Эгвекинот, 5.4, прежний абсолютный максимум температур для 17 октября составлял 5.2 градуса и зафиксирован в 2006 году.



В начале новой недели на Чукотке местами продет небольшой снег, на арктическом побережье сохранится сильный ветер 17-22 м/с, в течение суток 0..-5, ночью местами мороз окрепнет до -15 градусов, а днем температура может повыситься до +5. А значит, не исключены и новые рекордно высокие значения. / meteonovosti.ru /



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