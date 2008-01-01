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Новости погоды


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В Крыму сильные дожди и грозы


ИА "Метеоновости" / 12:57 Воскресенье, 18 октября

  Накануне, в субботу 17 октября, на Крым вышел южный циклон, который и отметился дождями разной интенсивности продолжительности. В теплом секторе циклона, была зафиксирована рекордно высокая температура в Черноморском 24.2, предыдущий рекорд для 17 октября составлял 23.8 градуса, который наблюдался в 2012 году. Кстати, за прошедшие дни октября в населенном пункте Черноморское абсолютный максимум обновляется уже в четвертый раз.

Атмосферный вихрь, одарив напоследок рекордным теплом, отправился на Украину, а Крым оказался в зоне холодного атмосферного фронта. Идут дожди, местами очень сильные, грозы, южный ветер сменится северо-западным, 17-22 м/с. И в начале будущей недели температура понизится: ночью до 4..9, днем только 14..19 градусов, дождей станет меньше, они перейдут в разряд кратковременных, да и то лишь местами, ветер окрепнет в порывах до 15 м/с.

Во второй половине недели тепло вернется в Крым. При переменной облачности осадков не ожидается, температура днем повысится до 17..22 градусов. / meteonovosti.ru /
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