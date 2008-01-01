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В Твери выпал первый снег

ИА "Метеоновости" / 13:12 Воскресенье, 18 октября



Активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, обрушились мокрым снегом на Тверскую область. В результате зафиксировано отложение мокрого снега до 6 мм.



Образовался снежный покров высотой до 9 см. В полдень 18 октября в Твери было зафиксировано +1 градус, но из-за резкого ветра температура тянет на -1.



А значит, снег сразу не растает. / meteonovosti.ru /



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