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Новости погоды
В Твери выпал первый снег
ИА "Метеоновости" / 13:12 Воскресенье, 18 октября
Активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, обрушились мокрым снегом на Тверскую область. В результате зафиксировано отложение мокрого снега до 6 мм.
Образовался снежный покров высотой до 9 см. В полдень 18 октября в Твери было зафиксировано +1 градус, но из-за резкого ветра температура тянет на -1.
А значит, снег сразу не растает. / meteonovosti.ru /
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