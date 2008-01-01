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Новости погоды


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Индия во власти сильных дождей


ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 18 октября

  Сильные дожди, обрушившиеся на штат Махараштра, спровоцировали наводнения, которые повредили огромные площади посевов.

ПО информации Hindustan Times, дожди размыли посевы сои и хлопка, пострадали плантации сахарного тростника и граната. Многие районы остались без электроснабжения.

В конце минувшей недели, 15 октября в городе Махабалешваре выпало рекордное количество осадков, 132 мм. Метеорологи Skymet Weather подчеркнули, что среднемесячное количество осадков в октябре для большинства городов Махараштры составляет менее 100 мм.

По свидетельствам очевидцев, вода вышедшей из берегов реки Сина распространилась на 1,5 км, затопив окрестности. Основной причиной наводнения стало открытие плотины, которая выпустила излишек воды в реку Сина. Обычно избыток воды Сины направляется в реку Бхима, но она уже переполнена, что вызвало катастрофический паводок. / meteonovosti.ru /
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