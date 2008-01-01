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В Москве усиливается ветер

ИА "Метеоновости" / 13:47 Воскресенье, 18 октября



После 12 часов столичный регион попал в зону холодного фронта. Порывы ветра в столице усиливались до 16м/с. На территории Новой Москвы порывы достигали 14м/с.



Атмосферное давление продолжает понижаться, в 13 часов на ВДНХ оно составило 979 гПа ( 734,5мм рт. ст), что близко к рекордно низкому для 18 октября, которое составляет 972,9 гПа. После 15 часов атмосферное давление начнет расти, и ветер станет усиливаться. Местами порывы на территории города могут достигать 20м/с, что усилит золотой листопад. / meteonovosti.ru /



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