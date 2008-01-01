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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:05 Понедельник, 19 октября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.
Характер погоды в столичном мегаполисе, по медицинской оценке, дискомфортный, влажно-прохладный с преобладанием гипоксического эффекта. Для метеочувствительных лиц, страдающих хроническими заболеваниями суставов, органов дыхания, особенно с сопутствующей дыхательной и кислородной недостаточностью, это наиболее неблагоприятные внешние условия. Лечение и профилактика должна проводиться под контролем врача. У лиц со сниженными адаптационными возможностями, ослабленными защитными силами и иммунитетом влажно-прохладные погодные условия также могут стать причиной недомогания, роста острых респираторных и простудных заболеваний. / meteonovosti.ru /
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