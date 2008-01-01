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Новости погоды


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Чего ждать жителям США предстоящей зимой: засуху или снег?


ИА "Метеоновости" / 08:53 Понедельник, 19 октября

  Метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили, что на двух третях территории США зима будет теплее, чем обычно. Мало того, предстоящая зима вместо снега будет способствовать усугубление засухи.

Только в Вашингтоне, на севере Айдахо, в Монтане, Дакоте и на северо-западе Миннесоты зима будет холоднее, чем обычно.

По данным NOAA, прогноз зимнего дождя и снега поделит страну на три полосы. Весь Юг от Калифорнии до Северной Каролины останется сухим, в северных штатах ожидается более влажная погода, а на остальной части страны зимние осадки будут близки к норме.

По словам экспертов NOAA по засухе, для засушливого юго-запада и южных штатов засуха может стать серьезным ударом. 45 % населения страны страдает от последствий засухи, которая признана самой сильной за 7 лет.

Для центральной и южной частей Калифорнии, где бушуют лесные пожары, пока не предвидится облегчения.

Ученые считают, что причиной более теплой и сухой зимы является Ла-Нинья, охлаждение центральной части Тихого океана, которое меняет погодные условия по всей планете. / meteonovosti.ru /
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