

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Чего ждать жителям США предстоящей зимой: засуху или снег?

ИА "Метеоновости" / 08:53 Понедельник, 19 октября



Метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили, что на двух третях территории США зима будет теплее, чем обычно. Мало того, предстоящая зима вместо снега будет способствовать усугубление засухи.



Только в Вашингтоне, на севере Айдахо, в Монтане, Дакоте и на северо-западе Миннесоты зима будет холоднее, чем обычно.



По данным NOAA, прогноз зимнего дождя и снега поделит страну на три полосы. Весь Юг от Калифорнии до Северной Каролины останется сухим, в северных штатах ожидается более влажная погода, а на остальной части страны зимние осадки будут близки к норме.



По словам экспертов NOAA по засухе, для засушливого юго-запада и южных штатов засуха может стать серьезным ударом. 45 % населения страны страдает от последствий засухи, которая признана самой сильной за 7 лет.



Для центральной и южной частей Калифорнии, где бушуют лесные пожары, пока не предвидится облегчения.



Ученые считают, что причиной более теплой и сухой зимы является Ла-Нинья, охлаждение центральной части Тихого океана, которое меняет погодные условия по всей планете. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



