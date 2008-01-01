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В Санкт-Петербурге пока сыро и прохладно

ИА "Метеоновости" / 09:12 Понедельник, 19 октября



Погода в Северной столице стала прохладной. В выходные официальная метеостанция города отмечала близкую к нулю слабоположительную температуру, однако по области наблюдались заморозки. Впервые в сезоне осадки в городе переходили в твердую фазу и выпадали в виде снега и мокрого снега.



В начале недели Ленинградская область останется под влиянием циклона, прогнозируются осадки - дождь, мокрый снег. Ветер перейдет на северо-западный, умеренный. Температура ночью 0..+2, днем +3..+5. В ночь на среду при прохождении промежуточного гребня прояснится, возможны заморозки и гололедица.



Во второй половине рабочей недели приближающийся с запада атлантический циклон развернет ветер на юго-западную четверть. В теплом секторе обширного атмосферного вихря заметно потеплеет - ночью +3..+5, днем до +8..+11. Повышение температуры вряд ли добавит комфорта, до выходных будет пасмурно, сыро и ветрено. Метеозависимым людям следует обратить внимание на перепады атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



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