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Новости погоды


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Погода дарит Приморью солнце и тепло


ИА "Метеоновости" / 09:26 Понедельник, 19 октября

  В начале недели погоду на юге Дальнего востока будут определять гребень антициклона с центром над Охотским морем. Он удержит комфортную погоду, солнечную и без осадков.

На побережье ночи останутся теплыми, 10..12 градусов, и днем за счет южного ветра и солнца температура сохранится около 20 градусов. Средняя суточная температура воздуха, как и в воскресенье, 18 октября, будет превышать норму на 3-4 градуса.

Следующая порция дождей ожидается в Приморье в среду: антициклон потеряет власть над погодой, атмосферное давление понизится, увеличится облачность, начнутся дожди и похолодает.



Вторжение холодного воздуха продолжится, и в конце рабочей недели погода станет холодной, ветреной, на севере возможен снежок. Такую погоду комфортной уже не назовешь! / meteonovosti.ru /
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