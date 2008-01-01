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Погода дарит Приморью солнце и тепло

ИА "Метеоновости" / 09:26 Понедельник, 19 октября



В начале недели погоду на юге Дальнего востока будут определять гребень антициклона с центром над Охотским морем. Он удержит комфортную погоду, солнечную и без осадков.



На побережье ночи останутся теплыми, 10..12 градусов, и днем за счет южного ветра и солнца температура сохранится около 20 градусов. Средняя суточная температура воздуха, как и в воскресенье, 18 октября, будет превышать норму на 3-4 градуса.



Следующая порция дождей ожидается в Приморье в среду: антициклон потеряет власть над погодой, атмосферное давление понизится, увеличится облачность, начнутся дожди и похолодает.







Вторжение холодного воздуха продолжится, и в конце рабочей недели погода станет холодной, ветреной, на севере возможен снежок. Такую погоду комфортной уже не назовешь! / meteonovosti.ru /



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