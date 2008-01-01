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Новости погоды


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Москва не готова надолго "отдаться" холодам


ИА "Метеоновости" / 09:58 Понедельник, 19 октября

  Выходные дни в Москве, впервые в этом октябре, оказались холодными, со средней суточной температурой воздуха ниже нормы и осадками, местами с мокрым снегом. Но тепло еще вернется в столичный регион.

В первой половине рабочей недели погоду в столичном регионе будет формировать восточная часть циклона, который с севера Европейской России сместится на север Западной Сибири. Осадки пойдут на убыль, при плотном северо-западном ветре температура воздуха понизится.

Во вторник погода облачная с прояснениями, местами станут приниматься небольшие осадки, Ночью в Москве 0..+2 градуса, днем + 4..+.6. Но при сильном ветре, с порывами до 12-17 градусов, будет казаться, что на улице стало холоднее, как в начале ноября.

Среда, 21 октября, окажется самым холодным днем на этой неделе: ночью в Москве -1..+1 градусов, по области до -3. И днем в городе около 5 градусов. Средняя суточная температура останется ниже нормы на 1,0..1,5 градуса.

Днем в четверг власть над погодой перейдет к следующему атлантическому циклону. Атмосферное давление в столичном регионе станет понижаться, начнется дождь, который в пятницу будет приниматься в течение всех суток. С южными потоками станет поступать теплый воздух, температура воздуха повысится, ночью 1..6 градусов, днем 6..11. И вновь средняя суточная температура воздуха окажется выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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