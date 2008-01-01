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Снег на юге Сибири ляжет раньше, чем обычно

ИА "Метеоновости" / 10:21 Понедельник, 19 октября



Положительная аномалия температуры сохраняется на большей части территории Сибири. В Ханты-Мансийском округе и в центральных районах Красноярского края среднесуточная температура воздуха выше привычных значений на 2-4 градуса, а в скором времени аномалия увеличится до 8 градусов. 21 октября регион окажется в теплом секторе обширного циклона. 19 и 20 октября здесь хозяйничает антициклон, но и тут без вмешательства атмосферных фронтов не обойдется. То тут, то там будут приниматься осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Несмотря на то, что температура воздуха превышает норму, уже осень, поэтому в дневные часы еще довольно тепло, а в ночи подмораживает. В центральных и южных районах Красноярского края 20 октября пройдет снег различной интенсивности, мокрый снег. Ветер в порывах усилится до 20-25 м/с. В горных районах Хакасии ветер в порывах усилится до ураганных значений, 30-35 м/с. Сильные снегопады пройдут в горах. Ночью термометры покажут -5..-10 градусов, днем 0..+5, местами до -5. С 19 по 21 октября возможно образование снежного покрова в земледельческой зоне центральных и южных районов Красноярского края, в Хакасии и в Тыве. Выпавший снег имеет шанс долежать до весны. / meteonovosti.ru /



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