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Новости погоды


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На Кольском полуострове бушует циклон


ИА "Метеоновости" / 10:59 Понедельник, 19 октября

  Очередной циклон с Северной Атлантики принес порцию осадков в Мурманскую область и в Карелию. Центр циклона расположился над Ботническим заливом, атмосферные фронты простираются от севера до южных пределов ЕТР. Циклон, получившийся в результате объединения двух циклонический вихрей стал еще сильнее. Одна фронтальная зона стала причиной осадков на Кольском полуострове и в Карелии, другая - в Приволжском округе. В Приволжском округе температура воздуха выше. Здесь прошел сильный дождь, а Кольскому полуострову и Карелии достались и дожди, и мокрый снег. 18 и ночью 19 октября в Карелии прошли сильные осадки. Днем дождь, ночью перешедший в мокрый снег. Мокрый снег налипал на провода и деревья, строения и ограды. Диаметр отложений достигал 33 мм. В Мурманской области в виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 21 мм небесной влаги. Температура воздуха в регионе на пару градусов ниже нормы, выпавший снег задержится на некоторое время, в отдельных районах до весны. 20 октября в Мурманской области пройдет снег, мокрый снег от небольшого до умеренного. Ночью 0..-5, местами до -10 градусов, днем около нуля. / meteonovosti.ru /
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