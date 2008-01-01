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Новости погоды


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Штормовой ветер обрушился на Алтай


ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 19 октября

  Погода на юге Сибири меняется стремительно. Антициклон не всегда обеспечивает регион теплой и солнечной погодой. То и дело вмешиваются атмосферные фронты. С ними были связаны сильные осадки и порывистый ветер 18 октября в Хакасии (до 27 м/с), в Кемеровской области и в южных районах Красноярского края (до 21 м/с). В Республике Алтай 18 и ночью 19 октября порывы ветра достигали штормовой силы, 25-30 м/с.

20 октября погоду в Республике Алтай станет определять антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается. Стихнет и ветер, порывы его не превысят 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4..+1 градус, местами до -10, в горах до -15. Днем +10..+15, местами +1..+6, в горах до -4 градусов. / meteonovosti.ru /
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