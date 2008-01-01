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Новости погоды


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В Хабаровском крае метут метели


ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 19 октября

  В минувший день, 18 октября, погодные условия в Хабаровском крае, а также на Сахалине, определял циклон, круживший над Охотским морем, и его атмосферные фронты. 18 и ночью 19 октября на Сахалине с активным атмосферным фронтом были связаны сильные осадки. В виде дождя и снега выпало до 26 мм влаги. Снегопады прошли и в Хабаровском крае, ветер в порывах усиливался до 26 м/с, в ночные часы, а на севере и днем разыгрались метели.

20 октября погода начнет меняться. Циклон станет заполняться и отправится далее на север. На смену циклоническому вихрю придет антициклон. Существенных осадков не ожидается, хотя ветер еще силен, до 15-20 м/с в порывах. Температура воздуха ночью около нуля градусов, по области до -5..-10, в северных районах до -17 градусов. Днем +8..+13, по северу до нуля. / meteonovosti.ru /
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