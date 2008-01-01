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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:24 Вторник, 20 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.



Природа перестроилась и настроение погоды уже ближе к зимней. В Москве и области будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется лишь до 4..6 градусов, атмосферное давление будет в пределах климатических значений, содержание кислорода пониженное.



Наиболее не благоприятным фактором для организма в этот день могут стать колебания магнитного поля, которое продлится с разной интенсивностью в течение нескольких дней. Такие внешние условия являются фактором риска, при которых могут усиливаться симптомы хронических заболеваний. Прежде всего, особенно уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на фоне усталости и переутомления, длительного стрессового влияния могут отмечаться недомогания даже у практически здоровых людей. Рекомендуется более внимательно относиться к своему состоянию, контролировать артериальное давление и не допускать его резких колебаний, при появлении головных болей или болей в области сердца купировать приемом лекарств, рекомендованных врачом. Улучшить состояние и уменьшить проявления депрессии помогут настойка валерианы, ромашки, женьшеня, зеленый чай и медом и имбирем. В любую погоду нужно найти возможность для прогулки на воздухе.



Геомагнитный фон 20 октября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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