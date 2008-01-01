Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропические циклоны в Тихом океане и Атлантике


ИА "Метеоновости" / 09:14 Вторник, 20 октября

  В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "EPSILON". Он находится в 1185 к юго-востоку от Бермудских островов. Скорость ветра вблизи его центра пока не превышает 20м/с.

По прогнозу к 23 октября "EPSILON" усилится до стадии урагана и будет проходить у Бермудских островов. Этот тропический циклон стал самым ранним 26 тропическим штормом сезона ураганов в Атлантическом океане. Предыдущий рекорд принадлежал тропическому шторму "DELTA", который сформировался 23 ноября 2005 года.

В Тихом океане сформировался тропический циклон "SAUDEL". Скорость ветра составляет 17м/с, порывы до 25м/с. Циклон движется на запад, усиливается, и 22 октября получит статус тайфуна. Порывы ветра превысят 40м/с. Этот циклон с ливнями и сильным ветром движется на север Вьетнама. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Ср.
21 окт.
+4
Чт.
22 окт.
+7
Пт.
23 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Катима Мулило		 -22
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Вуйишан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100