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Новости погоды
Тропические циклоны в Тихом океане и Атлантике
ИА "Метеоновости" / 09:14 Вторник, 20 октября
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "EPSILON". Он находится в 1185 к юго-востоку от Бермудских островов. Скорость ветра вблизи его центра пока не превышает 20м/с.
По прогнозу к 23 октября "EPSILON" усилится до стадии урагана и будет проходить у Бермудских островов. Этот тропический циклон стал самым ранним 26 тропическим штормом сезона ураганов в Атлантическом океане. Предыдущий рекорд принадлежал тропическому шторму "DELTA", который сформировался 23 ноября 2005 года.
В Тихом океане сформировался тропический циклон "SAUDEL". Скорость ветра составляет 17м/с, порывы до 25м/с. Циклон движется на запад, усиливается, и 22 октября получит статус тайфуна. Порывы ветра превысят 40м/с. Этот циклон с ливнями и сильным ветром движется на север Вьетнама. / meteonovosti.ru /
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