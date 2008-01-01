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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Вторник, 20 октября



Октябрь, баловавший жителей Москвы и области теплой погодой, больше напоминающей сентябрь, наконец-то решил взять свое. Температура воздуха не просто понизилась, но и стала ниже привычных значений на градус. Днем воздух прогреется лишь до 4..6 градусов, местами пройдет дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Усилится ветер, из-за чего покажется, что на улице легкий морозец. А по-настоящему зимний мороз сковал московскую землю 20 октября 1898 года. Под утро воздух остыл до -13,2 градуса. А самым теплым этот день был в 1957 году, когда термометры показали 17,4 градуса. С тех пор такого тепла в этот день не было. Случались в этот день и метели, как в 1982 году. Туман над столицей сгущался в 1976 году. Максимальное количество осадков, 16,1 мм, выпало в 1952 году. В отдельные годы в это время на улицах города уже лежит небольшой снежный покров, высота его не превышает 2 см. В прошлом, 2019 году день был теплым, на 10 градусов теплее обычного. Ночью термометры показали 11 градусов, а днем воздух прогрелся до 16,5 градуса. Прошел слабый дождь. / meteonovosti.ru /



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