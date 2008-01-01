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Зимние репетиции в Приволжье

ИА "Метеоновости" / 10:42 Вторник, 20 октября



Теплая погода стремительно вытесняется с территории Приволжского федерального округа. В прошедшие дни резко похолодало на севере территории, прошли обильные осадки, в некоторых районах сильные, с интенсивностью 15-20 мм за 12 часов. На севере Кировской области и Пермского края осадки выпадали в виде снега и мокрого снега, местами образовался снежный покров, пока еще небольшой. В то же время тепло еще пыталось удержаться на юге территории - вчера в Оренбурге воздух прогрелся до +21.



По северу Европейской России смещается циклон, он держит курс на Ханты-Мансийский автономный округ, и это сулит Приволжью усиление похолодания. Во второй половине рабочей недели в тыловой части атмосферного вихря температура на значительной части территории перейдет к круглосуточным отрицательным значениям. Днем в северо-восточной части ожидается до -1:-4, ночью местами подморозит до -8:-13 - ну чем не зима?



В конце недели очередной циклон - посланник Атлантики принесет потепление, да и добрую порцию осадков в придачу - снег будет переходить в дождь, усилится юго-западный ветер. / meteonovosti.ru /



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