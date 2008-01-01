

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Золотая осень пришла в Восточную Европу

ИА "Метеоновости" / 11:34 Вторник, 20 октября



Октябрь для Восточной Европы задался с проливных дождей. Циклоны, преимущественно, выходцы южных морей с незавидным постоянством кружили над странами региона. В результате разгула их деятельности в столицах государств выпало экстремальное количество осадков для этого времени года: в Австрии и Словакии более 300% от месячной нормы, в Польше, Хорватии, Венгрии - от 200 до 260 % , в Румынии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцоговине сумма осадков уже приблизилась к 150% от среднеклиматических значений.



Третья декада месяца стала переломной. Господство над территорией перешло под контроль расширившего область своего влияния южного антициклона: расположившись центром над Балканским полуостровом он привнес с собой солнечные и безветренные дни. Золотая осень здесь наконец-то приняла эстафету у восточных соседей, и всю текущую неделю местные жители смогут насладиться устойчивой и сухой погодой. Суточный ход температуры за счет малооблачной погоды будет контрастен: днем воздух сможет прогреться до +15..+20 градусов и в ночные часы все же не ниже +6..+11 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



