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В ЦФО до ноября не стоит ждать зимнего пейзажа

ИА "Метеоновости" / 12:41 Вторник, 20 октября



циклон, промчавшись в прошедшие выходные по ЦФО, принес в своем арсенале с порывистым ветром не только жидко-капельные осадки, но первый снег. В ночь на 18 октября, в московской области лишь местами отмечался местами мокрый снег и заряды снежных зерен, но все это смазалось на фоне продолжительного ночного дождя, и лишь лужи воды на улицах и тротуарах встретили горожан по утру.



Чего не скажешь о более северных регионах, например, в Тверской и Ярославской областях жителей ждал первый снег. Выпавшие осадки, за ночь сумели сформировать пусть совсем не продолжительный, но первый снежный покров. Скромно поздоровавшись с опавшей листвой на городских улицах, он сразу растаял, но за границей урбанизации местами укрыл землю белым одеялом.



Во вторник, находясь на западной периферии очередного циклонического вихря, в северных областях ЦФО в дневные и вечерние часы, еще возможны кратковременные осадки в виде дождя и снега, при температуре воздуха близкой к нулевой отметки. Но в ночь на среду, 21 октября, на территорию снова постарается пробиться гребень повышенного атмосферного давления. Его стараниями облачности станет меньше и это лишь сыграет на руку заморозкам, которые будут отмечаться повсеместно, включая города и села. В купе с достаточно крепким ветром, до 5-10 м/с, будет достаточо холодно и некомфортно. Зато успевший сформироваться снежный покров продержится еще сутки.



Но в ночь на пятницу,23 октября очередной северо-западный циклон, смоет дождями ливневым дождем первые наброски белых красок. Теплеть начнет постепенно, сначала в Тверской области в ночные часы температура воздуха повысится сразу на 3-5 градусов и к утру здесь уже хоть и максимально дождливо, но прогнозируется аж +10 градусов. Продвигаясь далее на восток, волна дождливого тепла в пятничный день накроет северные и центральные регионы центрального федерального округа.



Вот только задержаться надолго осени не получится: с ростом давления в воскресенье, 25 октября, вновь вернутся заморозки, на фоне малооблачного неба. При таком раскладе, осадков ждать не приходится. А значит, до ноября зимнего пейзажа жителям не видать. / meteonovosti.ru /



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