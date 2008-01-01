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Первые снежинки в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 20 октября



В 12 часов 20 октября на севере и северо-западе Подмосковья наблюдался слабый снежок. Температура воздуха в Дмитрове понизилась до +0,8 градуса, в Волоколамске снег наблюдался при температуре воздуха +1,8 градуса.



Это первые осадки твердой фазы, до этого в Москве и области отмечались лишь смешанные осадки, дождь с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /



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