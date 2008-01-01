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Октябрь в Узбекистане богат на рекорды.

ИА "Метеоновости" / 13:42 Вторник, 20 октября



В Узбекистане до середины октября господствовал антициклон, но своей теплой стороной он располагался западнее Каспийского моря, а Средняя Азия довольствовалась его восточной холодной периферией. В регионах был установлен даже ряд антирекордов по минимальной температуре воздуха. Так, например, в Жаслык в Кунградском районе Каракалпакстана в первые дни месяца температура воздуха трижды опускалась ниже установленных многолетних значений. Минимум в -5,0 градусов был зафиксирован 7 октября 2020 года. И вот, спустя двенадцать дней, в поселке новый рекорд, но уже со знаком "плюс". Оказавшись 19 октября в теплом секторе циклона, смещающегося по региону с юго-запада, температура сумела преодолеть ранее зафиксированное экстремальное значение в 2013 году на 0.1, и воздух в прошедшие сутки прогрелся до +25.7 градусов.



К сожалению, уже в среду территорию Средней Азии будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха резко понизится (ее суточный ход будет меняться от +7 до +12 градусов).



В последующие дни рабочей недели, в тыл уходящего циклона сместится антициклон. С ведущими потоками в регион с северо-запада продолжит поступать холодный воздух, что будет формировать маловетреную погоду без осадков, с вероятностью ночных заморозков.



Такая ситуация сохранится до выходных, пока ветер на высоте не поменяет направление, благодаря чему начнет постепенно возвращаться тепло и дневные температуры вновь начнут стремиться к двадцатиградусным значениям. / meteonovosti.ru /



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