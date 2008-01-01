Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сахалин вновь ждет сильные дожди


ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 20 октября

  Значительные осадки на Сахалине в текущем октябре были зафиксированы в первые две недели. Наиболее дождливыми, которые существенно пополнили копилку запасов, выдались пять дней, из них пик пришелся на 12-14 октября, когда выпало почти 65% (56 мм) от месячной нормы. Затем наступила относительное затишье.

Начиная со вторника,20 октября, погоду на острове формирует антициклон, постепенно смещающийся в акваторию Охотского моря.

Среда, 21 октября, выдастся очень солнечным и теплым днем, воздух прогреется до 10-15 градусов.

Но к вечеру четверга, 22 октября, облачные поля, подгоняемые окрепшим южным ветром, ознаменуют смену погоды. Ненастный циклонический вихрь с границ Хабаровского края, подпитавшись водными запасами прибрежных вод, обрушится сначала в ночь на пятницу, 23 октября, на западное побережье острова, а затем в утренние часы накроет непогодой уже весь регион. Порывы ветра усилятся до 20-25 м/с, а количество выпавших ливневых осадков прогнозируется только за одну пятницу до 50 мм. И даже сохранившееся тепло (до +15 градусов) не сможет сгладить ситуацию.

В субботу, 24 октября, во время прохождения тыловой части циклона, ветер сохранится в порывах до 20 м/с, дожди не прекратятся и будут носить обложной характер. Температура воздуха понизится: ночные и дневные значения до конца воскресного дня, 25 октября, так и не смогут преодолеть отметку в +4:+9 градусов.

Такая периодичность осадков, через каждые 10 дней, вполне характерна для осенних циклонов, но весьма не желанна для местных жителей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+3
Ср.
21 окт.
+4
Чт.
22 окт.
+7
Пт.
23 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Формоса		 -24
Сусуман

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Исламабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100