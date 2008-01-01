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Сахалин вновь ждет сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 20 октября



Значительные осадки на Сахалине в текущем октябре были зафиксированы в первые две недели. Наиболее дождливыми, которые существенно пополнили копилку запасов, выдались пять дней, из них пик пришелся на 12-14 октября, когда выпало почти 65% (56 мм) от месячной нормы. Затем наступила относительное затишье.



Начиная со вторника,20 октября, погоду на острове формирует антициклон, постепенно смещающийся в акваторию Охотского моря.



Среда, 21 октября, выдастся очень солнечным и теплым днем, воздух прогреется до 10-15 градусов.



Но к вечеру четверга, 22 октября, облачные поля, подгоняемые окрепшим южным ветром, ознаменуют смену погоды. Ненастный циклонический вихрь с границ Хабаровского края, подпитавшись водными запасами прибрежных вод, обрушится сначала в ночь на пятницу, 23 октября, на западное побережье острова, а затем в утренние часы накроет непогодой уже весь регион. Порывы ветра усилятся до 20-25 м/с, а количество выпавших ливневых осадков прогнозируется только за одну пятницу до 50 мм. И даже сохранившееся тепло (до +15 градусов) не сможет сгладить ситуацию.



В субботу, 24 октября, во время прохождения тыловой части циклона, ветер сохранится в порывах до 20 м/с, дожди не прекратятся и будут носить обложной характер. Температура воздуха понизится: ночные и дневные значения до конца воскресного дня, 25 октября, так и не смогут преодолеть отметку в +4:+9 градусов.



Такая периодичность осадков, через каждые 10 дней, вполне характерна для осенних циклонов, но весьма не желанна для местных жителей. / meteonovosti.ru /



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