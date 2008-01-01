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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:07 Среда, 21 октября



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет формироваться в первой половине дня под влиянием гребня антициклона, а во второй - скажется влияние тёплого атмосферного фронта с северо-запада.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 21 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем воздух прогреется лишь до 3..5 градусов в столице и до 1..6 - по области. Ветер западного, юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в пределах климатических значений, содержание кислорода пониженное.



Неблагоприятным фактором для организма в этот день могут стать колебания магнитного поля. Прежде всего, уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на фоне усталости и переутомления, длительного стрессового влияния могут отмечаться недомогания даже у практически здоровых людей. Рекомендуется внимательнее относиться к своему состоянию, контролировать артериальное давление и не допускать его резких колебаний, при появлении головных болей или болей в области сердца купировать приемом лекарств, рекомендованных врачом. Улучшить состояние и уменьшить проявления депрессии помогут настойка валерианы, ромашки, женьшеня, зеленый чай и медом и имбирем. В любую погоду нужно найти возможность для прогулки на воздухе.



Геомагнитный фон 21 октября прогнозируется неустойчивый с / meteonovosti.ru /



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