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Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 08:52 Среда, 21 октября
Ночные "легкие" заморозки в ночь на среду, 21 октября, не смогли даже приблизиться к отрицательному экстремуму в -10,3 градуса, который был зафиксирован на московских станциях в 1945 году. К сожалению, и положительный экстремум так же оказался не близок: в 1896 году воздух погрелся в этот день до +18,1 градуса. А вот в прошлом, 2019 году до рекорда не хватило всего лишь полградуса. Плюс 17,6 - с таких максимальных значений температуры началась в прошлом году третья декада октября. Но не обошлось в прошлом году и без осадков: дождь пополнил запасы на 6 мм. Таким образом, по результатам второй декады месяца: октябрь 2019 года обогнал октябрь 2020 года по количеству выпавших осадков на 13 мм (47 мм против 34 мм). / meteonovosti.ru /
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