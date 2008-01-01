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Новости погоды


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Сколько заморозки будут угрожать Крыму?


ИА "Метеоновости" / 09:41 Среда, 21 октября

  В прошедшие дни холодный атмосферный фронт как следует "встряхнул" избалованную летним теплом Тавриду. В послужном списке фронтального раздела дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого в некоторых районах превышали 20 м/с. А интенсивность похолодания хорошо иллюстрирует температура в Симферополе: 17 октября в городе было +29 "с хвостиком", а в прошедшие двое суток столбики термометров едва превысили отметку +15.

На полуострове сохраняется угроза заморозков, в степных и предгорных районах ночная температура может понизится до -1..-3. В связи с этим до 22 октября действует штормовое предупреждение. Но проникший далеко на юг арктический воздух не задержится в Крыму надолго и вскоре будет вытеснен на восток теплыми ветрами из Европы. Вторая половина недели обещает "почти лето": температура ночью повысится до +8..+13, днем потеплеет до +18..+23. / meteonovosti.ru /
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