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Аномальное тепло на Чукотке задержится на несколько дней

ИА "Метеоновости" / 11:11 Среда, 21 октября



На Чукотке погоду определяют циклонические вихри. В их теплых секторах поступает на полуостров не успевший остыть воздух. Среднесуточная температура превышает привычные значений на 8-10 градусов, а в континентальных районах аномалия доходит до 15 градусов. Хотя рекорд только один. 20 октября в Анадыре воздух прогрелся до 3,6 градуса. Ранее, в 1974 году, рекорд был скромнее, 3,3 градуса.



До 24 октября циклоны сохранят влияние на полуострове. При облачной с прояснениями погоде будут приниматься осадки. Днем в виде дождя и мокрого снега, ночью мокрый снег и снег. На побережье ветер в порывах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха останется очень высокой. +1..+6 градусов, местами 0..-5, на западе континентальной части подморозит до -16, но даже такой показатель выше нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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