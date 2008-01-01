Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
21 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное тепло на Чукотке задержится на несколько дней


ИА "Метеоновости" / 11:11 Среда, 21 октября

  На Чукотке погоду определяют циклонические вихри. В их теплых секторах поступает на полуостров не успевший остыть воздух. Среднесуточная температура превышает привычные значений на 8-10 градусов, а в континентальных районах аномалия доходит до 15 градусов. Хотя рекорд только один. 20 октября в Анадыре воздух прогрелся до 3,6 градуса. Ранее, в 1974 году, рекорд был скромнее, 3,3 градуса.

До 24 октября циклоны сохранят влияние на полуострове. При облачной с прояснениями погоде будут приниматься осадки. Днем в виде дождя и мокрого снега, ночью мокрый снег и снег. На побережье ветер в порывах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха останется очень высокой. +1..+6 градусов, местами 0..-5, на западе континентальной части подморозит до -16, но даже такой показатель выше нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Ср.
21 окт.
+4
Чт.
22 окт.
+7
Пт.
23 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Аджман		 -25
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сан-Хосе

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100