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Новости погоды
Четверть месячной нормы осадков за пару суток
ИА "Метеоновости" / 11:32 Среда, 21 октября
Четверг и пятница в Москве и области будут облачными и дождливыми. С подходом теплого фронта циклона с центром над Северным морем начнутся осадки и адвекция теплого воздуха.
За сутки 22 октября на Москву местами может выпасть 4-8 мм дождя. Дождливая пятница принесет такое количество осадков.
В результате, за этот период может выпасть до четверти месячной нормы осадков. На севере Подмосковья месячная норма по осадкам за эти дни будет выполнена. / meteonovosti.ru /
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