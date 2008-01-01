Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
21 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Четверть месячной нормы осадков за пару суток


ИА "Метеоновости" / 11:32 Среда, 21 октября

  Четверг и пятница в Москве и области будут облачными и дождливыми. С подходом теплого фронта циклона с центром над Северным морем начнутся осадки и адвекция теплого воздуха.

За сутки 22 октября на Москву местами может выпасть 4-8 мм дождя. Дождливая пятница принесет такое количество осадков.

В результате, за этот период может выпасть до четверти месячной нормы осадков. На севере Подмосковья месячная норма по осадкам за эти дни будет выполнена. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Ср.
21 окт.
+4
Чт.
22 окт.
+7
Пт.
23 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Аджман		 -25
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сан-Хосе

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100